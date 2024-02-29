Группа украинских диверсантов уничтожена при попытке высадиться в районе Тендровской косы

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - На херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа сил спецопераций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться в районе Тендровской косы, заявили в Минобороны России.

"Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы", - сказали в Минобороны РФ.

"В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен", - заявили в ведомстве.