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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Путин предложил с 2025 г. отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил с 2025 года отказаться от практики временных мораториев на проверки для бизнеса и перейти на рискориентированный подход.

"Считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на рискориентированный подход, закрепив его законодательно. Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок", - сказал президент в ходе Послания Федеральному Собранию.

Владимир Путин
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