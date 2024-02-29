Что произошло за день: четверг, 29 февраля

Послание президента Федеральному собранию, требования немецкой "дочки" ВТБ и запрет экспорта бензина

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Оно стало рекордным по продолжительности - 2 часа 6 минут. Он подробно остановился на новшествах в социальной сфере: будут запущены нацпроекты "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Кадры". Президент поставил задачу обеспечить рост рождаемости в ближайшие шесть лет, предложил продлить до 2030 года программу семейной ипотеки и программу маткапитала. Также к 2030 году необходимо сократить уровень бедности в стране ниже 7%, а МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Путин также выдвинул инициативу разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов.

- Президент РФ предложил ввести справедливую дифференциацию налогового бремени для компаний и физлиц. Законодательные инициативы по данному пункту уже есть, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.



- Путин высказал инициативу запустить безотзывные сберегательные сертификаты. Эти средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей.

- Владимир Путин отметил, что последствия отправки военных контингентов НАТО на Украину будут трагичными. Он напомнил, что российские стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности. Президент назвал бредом слова о том, что Россия хочет напасть на Европу, а также призвал работать над формированием нового контура безопасности в Евразии.

- Немецкая "дочка" ВТБ требует от акционера вернуть свыше 400 млн евро дивидендов. ВТБ получил уведомление от OWH SE (ранее VTB Bank Europe) о действиях, направленных на лишение российского банка права владения своей европейской "дочкой".

- Правительство РФ запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Норматив биржевых продаж ДТ увеличен до 16%.

- Нидерланды потратили более 166 млн евро в связи с катастрофой рейса MH17. Власти страны намерены требовать компенсации от РФ.