Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

В "Сириусе" открыли Всемирный фестиваль молодежи

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - На федеральной территории "Сириус" официально открылся Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), который проводится с 1 по 7 марта, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Во Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе" принимают участие 20 тысяч человек, из них десять тысяч молодых россиян и еще столько же иностранцев из 188 стран. Впервые в молодежном форуме участвуют подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Их порядка тысячи: 500 из России и также 500 из зарубежных стран.

За семь дней фестиваля на 55 площадках пройдет 800 мероприятий с участием 1,5 тысячи спикеров, 500 профессиональных спортсменов, победителей Олимпийских игр и чемпионатов мира, 2,5 тысячи художников, дизайнеров и мастеров и три тысячи артистов.

Сириус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Губернатор Петербурга сообщил о ЧП в Красногвардейском районе

Людмила Улицкая признана иноагентом

Людмила Улицкая признана иноагентом

Что произошло за день: пятница, 1 марта

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Новые инициативы из послания президента могут потребовать 5,7 трлн рублей из бюджета

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных

Банк России предложил значительно повысить штрафы за мисселинг

"Газпром" продает активы в Северном море

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });