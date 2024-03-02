В "Сириусе" открыли Всемирный фестиваль молодежи

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - На федеральной территории "Сириус" официально открылся Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), который проводится с 1 по 7 марта, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Во Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе" принимают участие 20 тысяч человек, из них десять тысяч молодых россиян и еще столько же иностранцев из 188 стран. Впервые в молодежном форуме участвуют подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Их порядка тысячи: 500 из России и также 500 из зарубежных стран.

За семь дней фестиваля на 55 площадках пройдет 800 мероприятий с участием 1,5 тысячи спикеров, 500 профессиональных спортсменов, победителей Олимпийских игр и чемпионатов мира, 2,5 тысячи художников, дизайнеров и мастеров и три тысячи артистов.