Путин на неделе совершит поездки по регионам

Президент РФ также пообщается с участниками фестиваля молодежи

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит сразу несколько региональных поездок, а также пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, проходящего на федеральной территории "Сириус", сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Фестиваль молодежи открылся в "Сириусе" 1 марта и продлится до 7 марта.

Программа также утверждает, что президент планирует поздравить женщин с 8 марта, и это поздравление будет неформальным.