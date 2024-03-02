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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:41

Минобороны РФ заявило об уничтожении дрона ВСУ над Ленинградской областью

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен российскими военными над Ленинградской областью, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка атаки была совершена около 19:30 по Москве.

Ранее о том, что средства противовоздушной обороны сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", - написал глава региона в телеграм-канале.

По его данным, жертв и разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Дрозденко Минобороны РФ Ленинградская область
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