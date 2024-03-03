Мишустин в понедельник проведет переговоры с казахстанским коллегой в Москве

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет в понедельник в Москве переговоры с казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Главы правительств обсудят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарных сферах. Особое внимание планируется уделить укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах, говорится в сообщении.

Бектенов, ранее занимавший пост руководителя администрации президента Казахстана, был 6 февраля указом президента страны назначен на пост главы правительства. В тот же день Мишустин поздравил его с новым назначением.