Возможной причиной ЧП с лифтом в доме в Шушарах назвали технический недосмотр

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сигнал о перегрузке в упавшем лифте в жилом доме в Шушарах мог не сработать в результате технического недосмотра, считает директор Первой лифтовой ассоциации Юрий Клюшнев.

"Люди не всегда заботятся о лифтах. Поэтому система безопасности не всегда срабатывает так, как положено. В данном случае, должна разбираться прокуратура совместно с органами Ростехнадзора. Скорее всего, без технического недосмотра не обошлось", - цитирует Клюшнева пресс-служба ассоциации.

Утром во вторник, 5 марта, в поселке Шушары (Пушкинский район Петербурга) лифт в многоквартирном доме на Новгородском проспекте опустился ниже уровня первого этажа. По данным городского комздрава, после инцидента в стационары доставили двоих взрослых и 8-летнего ребенка. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах, в кабине лифта, максимальная загрузка которого рассчитана на 600 кг, находились 15 человек. По предварительным данным, мощности двигателя не хватило, чтобы остановиться на первом этаже.

Петербургские следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Для расчета грузоподъемности лифта используется расчетная величина - 75 кг - это один человек. Грузоподъемность лифта 630 кг, в нем было 13 человек. Это превышение грузоподъемности больше, чем в полтора раза. Справедливости ради надо сказать, что все лифты рассчитаны на перегруз. Динамические, статические испытания и освидетельствования проходят с превышением нагрузки на 25%. В данной ситуации мы видим превышение нагрузки более чем на 25%", - рассказал Клюшнев.

Важный вопрос - почему не сработала система безопасности, заключил эксперт.