Воронежский губернатор сообщил о трех БПЛА, сбитых над областью

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что утром над регионом средства ПВО сбили три беспилотника, в том числе один был сбит над Воронежем.

По предварительным данным, пострадавших нет, последствия от падения БПЛА на земле уточняются.

Гусев отметил, что опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется.

До этого утром 6 марта ГУ МЧС Воронежской области предупредило об опасности атаки дронов.

"Опасность атаки беспилотных воздушных судов. Просим население соблюдать спокойствие", - сообщило управление и призвало граждан укрыться в помещениях подальше от оконных проемов и дождаться отбоя тревоги.

Минобороны России утром выпустило два сообщения о сбитых над Воронежской областью беспилотниках. Первый, по данным военных, был сбит около 7 часов утра, второй средства ПВО перехватили в 8:30 по Москве.