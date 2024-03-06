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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

В Кремле заявили, что Россия не собирается вмешиваться в выборы в США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не собираются вмешиваться в предстоящие выборы в США, но при этом не позволят вмешаться и в российские.

"Мы никогда не вмешивались в выборы в США, и в этот раз мы не собираемся вмешиваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая с лекцией в ходе марафона "Знание. Первые" в Сочи.

Представитель Кремля при этом отметил: "Мы никогда не диктуем никому, как жить, но мы не хотим, чтобы нам диктовали, и поэтому, конечно же, мы будем пресекать любые попытки, если кто-то будет вмешиваться в наши выборы".

Дмитрий Песков США
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