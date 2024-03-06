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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

В Бердянске завели уголовное дело после гибели женщины при теракте

Погибшая являлась членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Член участковой избирательной комиссии погибла после теракта в Бердянске (Запорожская область), сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по области.

"В Бердянске возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта, в результате которого погибла женщина", - говорится в телеграм-канале управления.

В ведомстве уточнили, что теракт произошел в среду - под автомобиль женщины, которая является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заложили взрывное устройство. Автомобиль стоял припаркованным на улице Герцена. Когда женщина в него села, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в медицинском учреждении.

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 205 (теракт) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, назначены экспертизы.

Бердянск Запорожская область СКР
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