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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Стоимость активов под управлением УК в 2023 году выросла до 20,9 трлн рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) в четвертом квартале 2023 года достигла 20,9 трлн рублей, что на 12,6% больше в квартальном выражении и на 40,7% - в годовом, говорится в "Обзоре ключевых показателей управляющих компаний", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Почти 97% квартального прироста обеспечило увеличение стоимости чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов (ПИФ) - за счет рекордного притока средств пайщиков и положительной доходности фондов.

Совокупный чистый приток средств в ПИФ в четвертом квартале составил 1,7 трлн руб., это максимальное значение за всю историю наблюдений. Прошлый рекорд был поставлен в третьем квартале, однако нетто-приток средств в сегмент тогда был более чем вдвое ниже, чем в октябре-декабре. Основной приток средств пришелся на декабрь и был обеспечен в первую очередь ЗПИФ для квалифицированных инвесторов.

Чистый приток средств в ЗПИФ в четвертом квартале составил 1,55 трлн рублей, в БПИФ - 143,9 млрд рублей, в ОПИФ - 1,1 млрд руб.

Количество ПИФ в четвертом квартале выросло на 214, до 2645 единиц.

Вознаграждение УК за 2023 год увеличилось на 37,1%, до 95,9 млрд рублей. Чистая прибыль УК по итогам года выросла на 44,1%, до 55,6 млрд рублей.

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