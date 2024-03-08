Россияне назвали послание Путина и события СВО самым важным за прошлую неделю

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - События, происходящие в ходе специальной военной операции, считают для себя наиболее важными и значимыми из всего за предыдущую неделю 23% россиян, свидетельствуют данные проведенного 1-3 марта опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшееся 29 февраля, важнейшим событием недели назвал почти каждый шестой (17%), отмечают социологи.

Среди событий, вошедших в рейтинг, Игры будущего в Казани, Всемирный фестиваль молодежи на федеральной территории Сириус, высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину и обнародование записи переговоров высокопоставленных военных ФРГ о возможности атаки на Крымский мост.

Опрос был проведен 1-3 марта 2024 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.