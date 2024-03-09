Военные РФ улучшили положение на трех направлениях в зоне СВО

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки улучшили положение на авдеевском, донецком и южно-донецком направлениях.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех механизированных и одной мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Новоселовка Первая, Торецк и Новогродовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в субботу.

"Отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Дружба и Шумы, а также семь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Петровское и Северное Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.

По данным военных РФ, потери армии Украины за сутки на данном направлении составили до 450 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

В министерстве также сообщили об улучшении положения на донецком и южно-донецком направлениях.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Георгиевка, Клещеевка, Красное, Курдюмовка и Новомихайловка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны.

В ведомстве заявили, что потери украинских сил за сутки на данном направлении составили свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица Д-20, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике бригады теробороны и механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь и Водяное Донецкой народной республики, а также отразили атаку противника в районе населенного пункта Владимировка", - сообщили в министерстве.

Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили свыше 140 военнослужащих, бронетранспортер Stryker и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка Caesar, противотанковая пушка "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка, Жеребянки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области", - сообщили российские военные.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии на данном направлении за сутки составили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Хортица".

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две контратаки ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30.