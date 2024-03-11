Экс топ-менеджер "дочки" "Газпрома" получил срок за попытку мошенничества

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Надымский городской суд приговорил заместителя генерального директора ООО "Газпром добыча Надым" к 1 году 9 месяцам колонии общего режима за попытку мошенничества в особо крупном размере.

Апелляционная инстанция ужесточила приговор, сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Суд установил, что "в июне 2021 года подсудимый, используя свое служебное положение заместителя генерального директора по ремонту и капительному строительству ООО "Газпром добыча Надым", обманным путем убедил директора коммерческой организации" в возможности негативно повлиять на работу, потребовав взамен поставку стройматериалов на общую сумму более 9 млн рублей".

Предприниматель обратился в правоохранительные органы.

В декабре 2023 года суд признал замгендиректора виновным по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК (покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Приговор суда обжаловали и прокурор, и сторона защиты, которая настаивала на оправдании осужденного.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор, назначив виновному наряду с основным наказанием дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на три года.

Судя по данным картотеки судебных дел Надымского городского суда, речь идет о Вячеславе Киме. Как сказано на сайте "Газпром добыча Надым", Ким занимал должность заместителя гендиректора по ремонту и капитальному строительству компании с октября 2015 года.

ООО "Газпром добыча Надым" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Основные направления деятельности: добыча, подготовка газа и газового конденсата. Это первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству, и Крузенштернского газоконденсатного месторождения.