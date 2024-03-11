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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

В Петербурге арестован сотрудник банка "Россия" Андреев

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга 7 марта арестовал Игоря Андреева, обвиняемого в коммерческом подкупе (ч.8 ст.204 УК), сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города.

Андреев является сотрудником банка "Россия". Об этом сообщила сама кредитная организация.

"Банк "Россия" подтверждает задержание сотрудника Андреева И.Н. Следствие по данному уголовному делу и задержание фигуранта были инициированы банком. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", - сообщает сайт кредитной организации.

Петербург Банк "Россия" Игорь Андреев Октябрьский суд
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