Минобороны РФ заявило об уничтожении еще одного Abrams на авдеевском направлении

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные улучшили положение по переднему краю и уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

По данным военного ведомства, на авдеевском направлении потери украинской армии "составили более 430 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей".

6 марта Минобороны РФ сообщало об уничтожении третьего танка Abrams ВСУ. Первые два танка были уничтожены на авдеевском направлении 27 февраля и 4 марта.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка (ДНР).

"Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой народной республики (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30, уничтожены два склада боеприпасов.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сообщили в министерстве.

Уничтожены 95 украинских беспилотников в Харьковской области, Луганской народной республике, Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях. Поражены склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками, два пункта временной дислокации иностранных наемников.

Российские войска улучшили позиции на донецком и херсонском направлениях, заявили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Раздоловка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР)", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что также отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).

"ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две гаубицы Д-20. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов противника", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве заявили, что на херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино Запорожской области, в результате чего украинская армия потеряла до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, две САУ Caesar производства Франции, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М101 производства США.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток"нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное (ДНР) и Червоное Запорожской области. Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и буксируемое орудие М119 производства США", - заявили в министерстве.