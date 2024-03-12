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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:26

Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия" с пассажирами на борту, летевший из Москвы на Сахалин, во вторник утром не смог приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска из-за сильного тумана, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В аэропорту "Южно-Сахалинск" сильный туман, видимость 100 м. Самолет ушел на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самолет некоторое время находился в зоне ожидания - кружил над Татарским проливом.

Прибытие этого рейса в Южно-Сахалинск запланировано во вторник на 11:40 местного времени (03:40 по Москве), его обратный вылет в Москву - в 13:50 местного времени (05:50 по Москве).

Согласно онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска, на прилет и вылет из-за тумана в настоящее время задержаны 7 рейсов.

Южно-Сахалинск Хабаровск
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