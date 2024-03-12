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Росрыболовство намерено расширять сотрудничество с "Роскосмосом"

Росрыболовство намерено расширять сотрудничество с "Роскосмосом"
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Росрыболовство намерено расширять сотрудничество с "Роскосмосом" не только для ведения промысла и контроля нахождения судов, но и для разведки рыбных запасов.

"Будем работу с "Роскосмосом" продолжать. Недавно подписали с ними соглашение. В 2025-2026 году должна быть запущена группировка спутников, которая позволит нам переходить на решение задач, связанных с промысловой разведкой. Не только геопозиционирование, но и смотреть дальше на возможность осуществления промысловой разведки", - заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на заседании Общественного совета ведомства.

Соглашение между Росрыболовством и "Роскосмосом" было подписано в начале февраля 2024 года.

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Говоря о реализации программы инвестиционных квот, Шестаков сообщил, что в рамках ее первого этапа должно быть построено 105 рыболовецких судов, в том числе 41 краболов. Кроме того, уже построено 24 рыбоперерабатывающих завода из запланированных 25.

По его словам, это важнейший механизм привлечения инвестиций в отрасль. "Нигде в других отраслях экономики такого механизма стимулирования инвестиций нет, когда, по сути дела, за счет нематериальных активов стимулируются инвестиции в отрасль", - сказал он.

На втором этапе программы, помимо строительства 46 судов и 11 заводов, предусмотрено создание логистических комплексов. "Это важная составляющая в логистике рыбной продукции, это нам позволит более качественно организовывать как логистику, так и доставлять более качественную продукцию потребителям", - отметил глава Росрыболовства.

Актуальным вопросом он назвал строительство рефрижераторного флота, который стареет.

"Доставлять промыслы на берег необходимо уже новым флотом для того, чтобы качество не терять. Я думаю, что это только первая такая пристрелка, потому что понятно, что предусмотренного программой рефрижераторного флота не хватит. Но, как минимум, за счет этого мы сможем разработать проекты, понять стоимость и понять возможности ОСК или частных судоверфей в строительстве судов такого класса", - заявил Шестаков.

Глава Росрыболовства напомнил, что в 2023 году российские рыбаки добыли 5,3 млн тонн рыбы, что стало рекордным показателем за последние 30 лет.

Илья Шестаков ОСК Роскосмос Росрыболовство
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