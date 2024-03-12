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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

В МИД России заявили об обсуждении с США обмена заключенными

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон продолжают обмениваться информацией по обмену заключенными, это происходит по мере необходимости, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В последнее время спекуляции разного рода, нацеленные на то, чтобы максимально накалить атмосферу и добиться, если хотите, определенного расшатывания, в том числе в преддверии наших выборов внутренней обстановки, продолжаются по сути дела на ежедневной основе", - сказал он журналистам в Москве.

Так Рябков ответил на вопрос о том, есть ли какие-то подвижки в обсуждении обмена заключенными между Россией и США, в частности, в связи с сообщениями ряда СМИ о том, что американская сторона ранее предлагала добавить в этот список Алексея Навального.

"Никаких оснований для такого рода спекуляций не было и тем более их нет сейчас, а все вопросы обмена заключенными рассматриваются по специализированному каналу спецслужб, который сохраняется, и по мере необходимости информация и сигналы по нему тоже проходят", - подчеркнул замминистра.

МИД РФ США Сергей Рябков
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