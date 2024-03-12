МИД заявил, что РФ осуществляет ВТС в соответствии с международными нормами

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Военно-техническое сотрудничество России со всеми странами, в том числе с Ираном, осуществляется в полном соответствии с международными нормами, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не комментирую военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с кем бы то ни было. В нынешней обстановке углубляться в такого рода сюжеты контрпродуктивно. Все ВТС России осуществляется в строжайшем соответствии с международными обязательствами, с нашим законодательством и другими нормами, здесь нет никаких отклонений", - сказал Рябков журналистам.

Таким образом он прокомментировал информацию западных СМИ о том, что Россия якобы собирается закупить у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что могло бы стать нарушением режима контроля за ракетными технологиями.

"Нынешняя ситуация ничего в этом плане не меняет", - отметил замглавы МИД РФ.

Рябков призвал "быть готовыми к тому, что противники будут продолжать такого рода вбросы".