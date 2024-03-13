Силами ПВО сбиты два беспилотника в Белгородской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении двух БПЛА самолетного типа.

"В районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном частном домовладении горит сарай", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на среду.

Глава региона уточнил, что оперативные службы выехали на место происшествия.