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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Сальдо сообщил о ночном рейде военных РФ на правый берег Днепра в Херсонской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские военные провели ночной рейд на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра в районе Херсона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск "Днепр" минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в рейде участвовали бойцы подразделений морской пехоты, ВДВ и добровольцы. Высадка осуществлялась с плавсредств в районе Антоновского моста. Российские бойцы уничтожили несколько позиций противника, пункт управления беспилотниками, станцию РЭБ, пункты связи и наблюдения. Общие потери ВСУ, по данным Сальдо, составили до 30 человек, с российской стороны потерь нет.

Владимир Сальдо ВСУ Днепр Херсонская область
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