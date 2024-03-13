Российские военные поразили комплекс Patriot в Харьковской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Войска РФ нанесли удар по зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot в Харьковской области, заявили в Минобороны России.

"Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной техники ВСУ в 129 районах", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 485 зенитных ракетных комплексов, а также 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 тыс. 362 беспилотников, 15 тыс. 464 танков и других боевых бронемашин.

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс. Стоит на вооружении ВС США и ряда других государств. Сообщалось, что Украина получила комплексы Patriot в рамках западной военной помощи.