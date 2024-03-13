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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

МИД РФ заявил о контактах с Сеулом в связи с задержанием гражданина Южной Кореи

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел России находится в контакте с Сеулом в связи с задержанием гражданина Южной Кореи в РФ, который обвиняется в шпионаже, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД России находится в тесном контакте с южнокорейской стороной по этому сюжету. По запросу посольства Республики Корея в Москве прорабатывается возможность консульского доступа к задержанному гражданину Республики Корея, его имя Пэк Кван Сун", - сказала она в ходе брифинга.

"С учетом того, что он подозревается в совершении действий, которые подпадают под статью "шпионаж", любая дополнительная информация о ходе следственных мероприятий носит конфиденциальный характер", - отметила Захарова.

Она добавила: "Что касается влияния на двусторонние отношения, к сожалению, мы видели немало сейчас со стороны Сеула, что действительно можно квалифицировать как действия, идущие вразрез интересам народов двух стран и, мягко говоря, не способствующие развитию двусторонних отношений".

"Что касается этого сюжета и его влияния на двусторонние отношения, страны периодически проходят через разные сложные моменты, периоды. Вопрос в том, насколько эти государства готовы к взаимному уважительному диалогу по обсуждению этих сложных вопросов. И самое главное, все зависит от нацеленности стран на эффективное взаимоуважительное решение этих вопросов. Мы со своей стороны этот подход, а именно взаимоуважительное отношение к другим государствам, всегда ставим в приоритет", - резюмировала Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Южная Корея
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