Песков на вопрос о нападении на Волкова посоветовал обращаться в МИД Литвы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать сообщения о нападении на экс-главу ФБК (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан иноагентом) и порекомендовали обратиться за разъяснениями к литовским властям.

На просьбу прокомментировать сам факт нападения и первую реакцию самого Волкова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве, надо, наверное, обращаться в министерство иностранных дел Литвы и в полицию".

Касаясь высказываний самого Волкова о том, что за нападением на него стоит президент РФ Владимир Путин, а также слов президента Литвы Гитанаса Науседы, что он его не боится, представитель Кремля сказал: "Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать".

Отвечая на вопрос, что думают в Кремле относительно опубликованного в газете The Washington Post призыва вдовы Алексея Навального Юлии не признавать итоги президентских выборов в РФ, а также оскорбительных выпадов в адрес российского лидера с ее стороны, Песков сказал: "Иногда уважаемая газета публикует весьма низкого качества материалы". "Такие материалы мы не читаем", - отметил представитель Кремля в ответ на вопрос, ознакомился ли Путин и он сам с этой публикацией.