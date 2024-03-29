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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:30

Журналистка Фаворская арестована по делу о сотрудничестве с ФБК

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до 28 мая журналистку издания SOTAvision (признано в России иноагентом) Антонину Фаворскую (Кравцову) по уголовному делу об участии в экстремистской организации, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ей предъявлено обвинение в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.1 УК). В пресс-службе суда уточнили, что Фаворская обвиняется "в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для" "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в России экстремистской организацией и запрещен).

Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом от слушателей режиме. Защита Фаво‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌рской обжалует решение суда.

О задержании Фаворской после того, как она отбыла десять суток административного ареста за неповиновение полиции, стало известно 28 марта. Как сообщили коллеги Фаворской, журналистке вменяется сотрудничество с ФБК.

ФБК Москва SOTAvision Басманный суд Антонина Фаворская
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