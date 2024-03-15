Ракетная опасность объявлена в двух районах Белгородской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщило вечером в пятницу о ракетной опасности в двух городских округах региона.

"Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее в пятницу ракетная опасность неоднократно объявлялась в Белгороде и области.

Сообщалось, что при обстреле Белгорода в пятницу один человек погиб, есть пострадавшие.