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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

Пострадали пять человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе легкового автомобиля, в результате которой пострадали пять человек.

"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась, пострадали 5 человек, находившиеся в ней", - написал Гладков в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

По его словам, один из пострадавших несовершеннолетний, у него контузия головного мозга.

Губернатор добавил, что у пострадавшей женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Один из мужчин получил проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. "Еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести", - проинформировал Гладков.

Он уточнил, что всех пострадавших доставят в областную клиническую больницу.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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