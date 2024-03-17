СПЧ не заметил нарушений, способных повлиять на результаты выборов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не увидел на проходящих президентских выборах нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования.

"Нарушения, которые могли бы в какой-то мере повлиять на результаты выборов, не выявлены", - сказал Фадеев, выступая в Центризбиркоме в воскресенье.

По его словам, те нарушения, которые были обнаружены, "мелкие и эффективно устраняются".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также отметила незначительность нарушений.

Она рассказала, что от нее в адрес избиркомов было написано 13 писем по поводу неправильно расположенных видеокамер, в зону видимости которых не попадали ящики для голосования. Эти нарушения были быстро устранены, уточнила она, выступая в ЦИК.

"Что касается качества голосования, то российская система показала себя одной из самых современных в мире. У нас и мобильный избиратель, и электронное голосование, и трехдневное голосование", - заметил Фадеев.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.