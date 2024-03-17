Прощание с Ширвиндтом в Театре Сатиры начнется 18 марта на час позже

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом пройдет в Театре Сатиры в понедельник с 13:00, сообщили в театре.

"Прощание с Александром Ширвиндтом по просьбе семьи переносится на час и пройдет в Театре Сатиры 18 марта с 13:00 до 15:00", - сообщили в пресс-службе театра.

Ранее сообщалось, что церемония начнется в 12:00.

Ширвиндт скончался на 90-м году жизни в минувшую пятницу.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель Московского академического Театра Сатиры с 2000 года. С 2021 года занимал пост президента театра.

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".