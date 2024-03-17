Более 650 тысяч росгвардейцев подключили к обеспечению безопасности на участках

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев сообщил, что безопасность на более чем 11 тысячах участков для голосования на выборах президента РФ обеспечивает свыше 600 тысяч военнослужащих и сотрудников ведомства.

"На территории новых субъектов на более 1700 (участках) обеспечивается охрана помещений избиркомов", - сказал Лебедев, выступая в Центральной избирательной комиссии в воскресенье.

В работе также участвуют сотрудники частных охранных организаций.