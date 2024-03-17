По материалам РКН возбуждены уголовные дела в отношении 13 иноагентов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили по материалам Роскомнадзора (РКН) уголовные дела в отношении 13 иноагентов за отсутствие маркировки в их материалах, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

"Продолжается привлечение к административной ответственности иноагентов за отсутствие маркировки в распространяемых ими материалах. Только в этом году мы оштрафовали на 3,7 млн руб., а общая сумма штрафов составила более 1 млрд руб.", - сказал Зайцев в воскресенье в информационном центре ЦИК России.

"Причем информацию об иноагентах, нарушивших российское законодательство, мы передаем в Следственный комитет для возбуждения соответствующих уголовных дел. Уже в отношении 13 иноагентов такие дела возбуждены по нашим материалам. Кроме того, мы заблокировали восемь информресурсов таких иностранных агентов", - продолжил он.

Роскомнадзор также продолжает "фиксировать применение механизма управления зарубежными интересантами пользовательской повесткой, включая цензурирование неугодной информации".

"Так только в этом году зафиксировано 76 инцидентов. Наиболее яркими из которых стала блокировка видеохостингом YouTube 60 каналов региональной сети ВГТРК. По сути, нами наблюдаются примеры механизмов выдавливания из информационного поля российских СМИ. Роскомнадзором работа на пресечение такого скоординированного вмешательства зарубежных интересантов в наши внутренние дела продолжается. Эти попытки пресекаются и будут пресекаться, - заверил начальник управления РКН.

Президент Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал закон, уточняющий ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Закон, в частности, устанавливает, что уголовное наказание в виде штрафов или лишения свободы по статье 330.1 УК РФ будет применяться после двукратного в течение года административного нарушения порядка деятельности иностранного агента (ст.19.34 КоАП РФ).

Согласно ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, за неоднократное отсутствие маркировки в материалах иноагентов предусмотрено наказание от штрафа до 300 тыс. руб. до двух лет лишения свободы.