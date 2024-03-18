"Совкомфлот" отметил операционные сложности из-за новых санкций США

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Включение "Совкомфлота" в SDN List США создает операционные сложности, компания работает над их преодолением, сообщается в отчете "Совкомфлота".

"В 2024 году США ввели блокирующие санкции в отношении ПАО "Совкомфлот", 15 судов и некоторых дочерних компаний. Новые санкции создают дополнительные операционные сложности для ведения бизнеса. Компания проводит работу, направленную на преодоление текущих вызовов, и продолжает эксплуатацию флота в штатном режиме", - говорится в отчете.

"Деятельность компании подвержена влиянию геополитических факторов и незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран. Компания ведет системную работу, направленную на преодоление возникающих вызовов", - заявил СКФ.

США 23 февраля 2024 года внесли в SDN List "Совкомфлот" и нефтяные танкеры под флагами Панамы и Габона, которые, как говорится в сообщении OFAC, связаны с "Совкомфлотом". OFAC также выпустило лицензию, разрешающую операции с судами СКФ до 8 апреля 2024 года, при условии, что груз на суда был погружен до 23 февраля.

США изначально ввели санкции против "Совкомфлота" в феврале 2022 года, включив СКФ в Non-SDN Menu-Based Sanctions List, означающий запрет на привлечение компанией долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. В феврале 2024 года США ужесточили санкционные рестрикции, переместив "Совкомфлот" в "черный список" (SDN List).

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%.