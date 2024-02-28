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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Аналитки "Синары" предупредили о сложностях для Совкомфлота из-за новых санкций

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Влияние новых санкций США на "Совкомфлот" негативно, отмечают аналитики инвестбанка "Синара".

В обзоре инвестиционного банка со ссылкой на комментарий "Совкомфлота" о последствиях включения в SDN List говорится, что санкции "создают операционные сложности, компания ведет системную работу над их преодолением и минимизацией экономических потерь".

"Совкомфлот" пока не комментировал новые санкции США в СМИ. "Интерфакс" направил запрос в компанию.

США ввели санкции против "Совкомфлота" в феврале 2022 года, включив СКФ в Non-SDN Menu-Based Sanctions List, означающий запрет на привлечение компанией долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. В пятницу США ужесточили санкционные рестрикции, переместив "Совкомфлот" в "черный список" (SDN List).

Под санкции США также попало ООО "Современный морской арктический транспорт СПГ" ("СМАРТ СПГ") - совместное предприятие ПАО "Совкомфлот" и ПАО "НОВАТЭК". А также три кипрских судоходных компании - Azoria Shipping, Elixon Shipping и Glorina Shipping. По данным OFAC, эти судоходные компании связаны с "Совкомфлотом" и намерены приобрести суда, обеспечивающие экспортные поставки в рамках проекта "Арктик СПГ 2".

OFAC SDN List Синара США Совкомфлот
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