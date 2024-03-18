Кабмин с оговорками поддержал проект о продлении договоров на рекламные конструкции

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало депутатский законопроект, который позволяет в 2024 году сроком на 10 лет продлить договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, при этом замечания кабинета министров коснулись срока продления, порядка индексации размера платежей, возникли вопросы к освобождению от уплаты государственной пошлины.

Отзыв правительства на законопроект (№559479-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно внесенному документу, до 31 декабря 2024 года лицо, заключившее договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на участке, принадлежащем государству или муниципалитету, может обратиться с заявлением об увеличении срока действия соглашения, независимо от наличия или отсутствия задолженности по такому договору.

Орган государственной власти или орган местного самоуправления обязан без проведения торгов заключить дополнительное соглашение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления. Дополнительное соглашение должно предусматривать ежегодную индексацию размера платежей на уровень инфляции. Срок пролонгации составляет десять лет, если в заявлении не указан меньший срок. Продление срока не требует уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В отзыве правительства отмечается, что в субъектах РФ существует практика по установлению сроков таких договоров менее десяти лет. "Указанное предложение законопроекта требует дополнительного обоснования и проработки, в том числе синхронизации с установленными в федеральном законе сроками заключения таких договоров", - говорится в заключении. Кроме того, правительство отмечает, что необходимо учесть ситуации, связанные с порядком выплаты компенсации владельцу рекламных конструкций при исключении рекламных конструкций из схемы размещения, в том числе при изменении улично-дорожной сети, поскольку законопроект может приводить к необоснованной нагрузке на бюджеты.

В части индексации размера платежей на уровень инфляции правительство отмечает, что даже с учетом такой корректировки размер платежей по таким договорам может быть существенно ниже их рыночных значений. "В том числе принимая во внимание, что в ряде случаев начальная цена по таким договорам при проведении торгов увеличивается в десятки раз. Таким образом, вопрос ежегодной индексации размера платежей по договору требует дополнительной проработки", - говорится в отзыве.

Правительство также настаивает, что отсутствие задолженности по договору должно быть условием реализации права на его продление, в противном случае будет нарушен принцип добросовестного исполнения обязательств.

"С учетом длительности срока, на который предлагается заключать дополнительное соглашение, предложение о возможности заключения такого дополнительного соглашения без уплаты государственной пошлины представляется необоснованным", - говорится в отзыве.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению.