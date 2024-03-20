Законопроект о продлении на 10 лет договоров по рекламным конструкциям прошел I чтение

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект, который позволит в 2024 году сроком на 10 лет продлить договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Документ № 559479-8 был внесен в парламент в конце февраля.

В соответствии с законопроектом, до 31 декабря 2024 года лицо, заключившее договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на участке, принадлежащем государству или муниципалитету, может обратиться с заявлением об увеличении срока действия соглашения - независимо от наличия или отсутствия задолженности по такому договору. Орган государственной власти или местного самоуправления обязан без проведения торгов заключить дополнительное соглашение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления. Дополнительное соглашение должно предусматривать ежегодную индексацию размера платежей на уровень инфляции. Срок пролонгации составляет 10 лет, если в заявлении не указан меньший срок. Продление срока не требует уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Ранее правительство в своем отзыве поддержало законопроект, но отметило, что необходимо учесть ситуации, связанные с выплатой компенсаций владельцу рекламных конструкций при исключении рекламных конструкций из схемы размещения, поскольку законопроект может приводить к необоснованной нагрузке на бюджеты. В части индексации размера платежей на уровень инфляции правительство отмечало, что даже с учетом такой корректировки размер платежей по таким договорам может быть существенно ниже их рыночных значений. Правительство также настаивало, что отсутствие задолженности по договору должно быть условием реализации права на его продление. "С учетом длительности срока, на который предлагается заключать дополнительное соглашение, предложение о возможности заключения такого дополнительного соглашения без уплаты государственной пошлины представляется необоснованным", - говорится также в отзыве.