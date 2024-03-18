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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Путин заявил, что ж/д ветка Ростов - Донецк - Мариуполь - Бердянск дойдет до Севастополя

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветки Ростов - Донецк - Мариуполь - Бердянск, которая в перспективе дойдет до Севастополя и станет альтернативой Крымскому мосту.

"Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы поедут прямо в Севастополь, и это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста", - сказал он в понедельник на концерте, посвященном десятилетию принятия Крыма в состав России.

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