Жителей белгородского села эвакуируют из-за найденного взрывоопасного предмета

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обнаружении взрывоопасного предмета в селе Ракитянского района.

"В селе Введенская Готня Ракитянского района обнаружен взрывоопасный предмет. Завтра утром саперы министерства обороны начнут работы по его извлечению, после чего переправят на полигон для уничтожения. На время работ решили часть жителей села временно перевезти в Ракитное во Дворец культуры "Молодежный", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что в пункте временного пребывания будет организован досуг и питание.

"С 7:30 будут поданы автобусы. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны", - добавил Гладков.