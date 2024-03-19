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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Число пострадавших при обстреле белгородского поселка выросло до четырех

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил еще об одном пострадавшем в результате обстрела поселка Разумное во вторник.

"Уточненная информация о последствиях обстрела Белгородского района: к сожалению, количество пострадавших увеличилось до четырех человек. В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также дал уточнения о последствиях обстрела в жилом секторе Белгородского района.

"В поселке Разумное на данный момент различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях - выбиты окна, посечены кровли и фасады, в более десяти квартирах в 8 МКД выбиты окна и повреждены лоджии, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 19 автомобилей", - сообщил Гладков.

По его данным, в селе Никольское выбиты окна в одном частном доме и в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждена кровля здания производственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец повреждены фасад частного домовладения и крыша гаража. В селе Беловское повреждено остекление в одном частном домовладении.

Подомовой обход территорий продолжается.

Ранее сообщалось, что при воздушной атаке ВСУ во вторник в Разумном были ранены 14-летний подросток и две женщины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Вячеслав Гладков Белгородская область
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