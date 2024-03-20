Банкам хотят запретить открывать счета детям 14-18 лет без согласия родителей

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банкам установят законодательный запрет на открытие счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

Законопроекты на этот счет (№579819-8 и №579820-8) внесли в среду в Госдуму депутаты Сергей Неверов и Наталья Костенко ("Единая Россия").

Они предложили установить соответствующий запрет в статье 846 Гражданского кодекса (ГК) РФ, предусмотрев одно исключение - на случай эмансипации подростка, которая возможна по достижении им 16 лет. Статья 27 ГК РФ (эмансипация) устанавливает, что несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Кроме того, депутаты намерены обязать банки предоставлять родителям справки по счетам и вкладам подростков - такие изменения вносятся в статью 26 закона "О банках и банковской деятельности".

Сейчас по вопросу открытия счетов подросткам существуют противоположные рекомендации от различных ведомств. В январе 2021 года Минпросвещения в своих методических рекомендациях указало, что несовершеннолетние с 14 лет вправе без согласия законных представителей и без предварительного разрешения органов опеки и попечительства открывать счета в кредитных организациях для зачисления на них зарплаты, стипендии (самостоятельных доходов) и распоряжаться ими. Вскоре - в августе 2021 года - Банк России выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал кредитным организациям перед заключением договора банковского счета запрашивать у несовершеннолетних письменные согласия их законных представителей.

Свою инициативу депутаты объясняют неоднозначной правоприменительной практикой: в некоторых случаях, несмотря на позицию ЦБ РФ, банки открывают счета подросткам без согласия их законных представителей. В пояснительной записке к законопроекту его авторы указывают, что банки обосновывают это тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада и согласие родителей несовершеннолетних клиентов на это не требуется.

Депутаты, обосновывая свои предложения, ссылаются на случаи мошенничества после получения несовершеннолетними дебетовых карт. "Злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют эти карты для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан", - говорится в пояснительных записках к проектам.