Госдума приняла закон об увеличении порогов по экономическим преступлениям

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который увеличивает пороговые значения сумм крупного и особо крупного размеров ущерба (дохода, задолженности) для квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Документ (№327269-8) был внесен в апреле 2023 года и существенно доработан ко второму чтению.

Сейчас финансовый порог при мошенничестве (ст. 159 Уголовного кодекса (УК) РФ), сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности для значительного ущерба составляет не менее 10 тыс. руб., а станет 250 тыс. руб., для крупного размера – 3 млн руб., а станет 4,5 млн рублей, особо крупного – 12 млн руб., а станет 18 млн руб.

Крупным размером при незаконной выдаче потребительских кредитов (займов) считается их предоставление на общую сумму свыше 2,5 млн руб., она увеличивается до 3, 5 млн руб.

При сокрытии банками сведений о размещенных депозитах физлиц и ИП крупным размером признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая в пределах одного года более 3 млн руб., порог повышается до 4,5 млн руб.

Согласно действующему УК при наказаниях в сфере ограничения конкуренции доходом в крупном размере считается сумма свыше 50 млн руб., а доходом в особо крупном размере – свыше 250 млн руб. Принятый закон повышает эти пороги до 80 млн руб. и 395 млн руб. соответственно. Крупным ущербом сейчас признается сумма свыше 10 млн руб., а особо крупным ущербом – 30 млн руб., пороги повышаются до уровня 16 млн руб. и 47,5 млн руб. соответственно.

Сумма крупного ущерба при наказаниях за незаконное использование чужого товарного знака повышается с 250 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

Сумма крупного ущерба при нарушениях порядка учета прав на ценные бумаги и ограничениях прав владельцев ценных бумаг повышается с 1,5 млн руб. до 2,5 млн руб., а особо крупного – с 3,75 млн руб. до 5,5 млн руб. Порог крупного ущерба при злостном уклонении от раскрытия или предоставления информации в рамках закона о рынке ценных бумаг увеличивается с 1,5 млн руб. до 3 млн. руб. При неправомерном использовании инсайдерской информации порог крупного ущерба повышается с 3,75 млн руб. до 5,5 млн руб.

Порог крупного размера при незаконном переводе иностранной валюты или валюты РФ (однократно либо неоднократно в течение года) повышается с 9 млн руб. до 13 млн. руб., а особо крупного размера с 45 до 65 млн руб.

Сейчас уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин признается совершенным в крупном размере, если неуплаченная сумма (в том числе при перемещении в нескольких товарных партиях) превышает 2 млн руб., а в особо крупном размере - 6 млн руб. Пороги повышаются до уровня 3 млн руб. и 9 млн руб. соответственно.

Крупным размером при уклонении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов организацией, сейчас считается сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 15 млн руб., а особо крупным размером - свыше 45 млн руб. Предлагается повысить эти пределы до 18,75 млн руб. и 56,25 млн руб. соответственно. Аналогичным образом предлагается повысить пороги при нарушениях в рамках обязанностей налогового агента или их неисполнении.

Порог крупного размера при неуплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве для физлиц повышается с 1,8 млн руб. до 2,25 млн руб., а особо крупного размера - с 9 млн руб. до 11,25 млн руб., для организаций - с 6 млн руб. до 7 млн руб. по крупному размеру и с 13 млн руб. до 37 млн руб. по особо крупному.

Порог крупного ущерба при привлечение денежных средств граждан в нарушение требований закона о долевом строительстве повышается с 3 млн руб. до 4,5 млн руб., особо крупного - с 5 млн руб. до 7,5 млн руб.

В пояснительных материалах необходимость пересмотра пороговых значений объясняется инфляцией.

Новые лимиты вступят в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением лимитов в сфере таможенных платежей и пошлин, которые вступят в силу через 90 дней после официального опубликования.