Кабмин предложил повысить порог ущерба по ряду экономических статей УК РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство предложило поправки к проекту закона о повышении пороговых значений при определении крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса (УК) РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Соответствующий проект закона № 327269-8 был принят Госдумой в первом чтении в мае 2023 года; он предусматривает повышение ущерба по нескольким экономическим составам Уголовного кодекса. Правительственные поправки ко второму чтению законопроекта предлагают увеличить число статей УК РФ, в которые вносятся изменения, а также изменить пороговые значения ущерба по сравнению с вариантом первого чтения.

Так, в частности, в статье 159 УК РФ (Мошенничество) значительным ущербом предлагается признавать ущерб в сумме не менее 250 тыс. руб. (сейчас - не менее 10 тыс. руб.), крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 4,5 млн руб. (сейчас 3 млн руб.), особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 18 млн руб. (сейчас 12 млн руб.).

Кроме того, предлагается изменить примечание к статье 171.5 УК РФ (Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), указав, что деяния будут считаться совершенными в крупном размере, если сумма выданных потребительских кредитов превышает 3,5 млн руб. (сейчас 2 млн 250 тыс. руб.).

В статье 172.3 УК РФ (Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах) предлагается признавать крупным размером сумму сокрытых денежных средств в совокупности составляющую за период одного финансового года более 4,5 млн руб. (сейчас более 3 млн руб.).

В примечаниях к статье 178 УК РФ (Ограничение конкуренции) доходом в крупном размере предлагается считать не 50 млн руб. как сейчас, а 80 млн руб.; доходом в особо крупном размере предлагается вместо 250 миллионов считать 395 млн руб. Также в рамках этой статьи предлагается внести изменения в определение крупного ущерба. Согласно поправкам, крупным ущербом будет считаться не 10 млн руб., как сейчас, а 16 млн руб.; особо крупным ущербом - не 30 млн руб. как сейчас, а 47,5 млн руб.

Поправками в статье 185.6 УК РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации) крупным ущербом, доходом, убытками в крупном размере в настоящей статье предлагается признавать ущерб, доход, убытки в сумме, превышающий 5,5 млн руб. (сейчас 3 млн 750 тысяч рублей).

В статье 193.1 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) поправками в примечания указывается, что деяния будут признаваться совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 13,5 млн руб. (сейчас 9 млн рублей), в особо крупном размере 65 млн руб. (сейчас 45 млн рублей).

Поправками предлагается в статье 199 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организаций - плательщиков страховых взносов) крупным размером признать сумму налогов, сборов, страховых взносов, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 18 млн 750 тысяч руб. (сейчас 15 млн руб.), особо крупным размером - сумму, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 56 млн 250 тыс. руб. (сейчас 45 млн руб.)

Касательно статьи 199.1 УК РФ (Неисполнение обязанности налогового агента), крупным размером предлагается признавать сумму налогов и сборов, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 18 млн 750 тыс. руб. (сейчас 15 млн руб.), особо крупным размером - сумму, превышающую в период в пределах трех финансовых лет подряд 56 млн 250 тыс. руб. (сейчас 40 млн руб.)

Поправками в статье 200.3 УК РФ (Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) объектов недвижимости) предлагается признавать деяния, совершенными в крупном размере, если сумма привлеченных денежных средств превышает 4,5 млн руб. (сейчас 3 млн руб.), в особо крупном размере - 7,5 млн руб. (сейчас 5 млн руб.).

Предусматривается также декриминализация незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением крупного и особо крупного дохода (часть первая и пункт "б" части второй статьи 171).

Законопроект в апреле 2023 года внесли на рассмотрение Думы депутаты Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин (партия "Новые люди").

15 декабря 2023 года на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций Нечаев сообщил о предлагаемых данным законопроектом нормах.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее говорил в разговоре с "Интерфаксом", что комитет вернется к рассмотрению этого вопроса во втором чтении в начале 2024 года.