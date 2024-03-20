Шойгу сообщил, что во время выборов были сбиты 419 дронов и 67 реактивных снарядов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - За время проведения выборов президента России уничтожено 419 украинских беспилотников и 67 реактивных снарядов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов", - сказал Шойгу на коллегии ведомства в среду.

По его словам, Украина пыталась сорвать выборные мероприятия, ведя прицельные обстрелы мест голосований.

"Для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны", - сказал министр обороны РФ.