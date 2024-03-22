Более 4,3 тыс. населенных пунктов РФ находятся в зоне риска весеннего подтопления

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - МЧС России прогнозирует весенние подтопления на территории более чем 4,3 тыс. населенных пунктов.

"В ряде регионов нашей страны сформировались обильные снегозапасы. Это может значительно усложнить прохождение весеннего половодья", - заявил глава министерства Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Слова министра приводит в пятницу пресс-служба МЧС РФ.

Говоря о пожарной обстановке в стране, министр заявил о зафиксированных случаях пожаров на особо охраняемых природных территориях.

"Пожароопасный сезон уже начался в 16 субъектах. Крупные лесные пожары фиксировались в том числе на особо охраняемых природных территориях. Сейчас особый противопожарный режим действует на территории 5 субъектов", - сказал Александр Куренков.

Всего, по данным МЧС, с начала года уже зарегистрировано 33 лесных пожара на общей площади две тысячи гектаров.