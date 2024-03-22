Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Более 4,3 тыс. населенных пунктов РФ находятся в зоне риска весеннего подтопления

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - МЧС России прогнозирует весенние подтопления на территории более чем 4,3 тыс. населенных пунктов.

"В ряде регионов нашей страны сформировались обильные снегозапасы. Это может значительно усложнить прохождение весеннего половодья", - заявил глава министерства Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Слова министра приводит в пятницу пресс-служба МЧС РФ.

Говоря о пожарной обстановке в стране, министр заявил о зафиксированных случаях пожаров на особо охраняемых природных территориях.

"Пожароопасный сезон уже начался в 16 субъектах. Крупные лесные пожары фиксировались в том числе на особо охраняемых природных территориях. Сейчас особый противопожарный режим действует на территории 5 субъектов", - сказал Александр Куренков.

Всего, по данным МЧС, с начала года уже зарегистрировано 33 лесных пожара на общей площади две тысячи гектаров.

МЧС Александр Куренков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода

Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода
Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине

Эксперт Минздрава сообщила о наличии ожирения у примерно 50 млн россиян

Банк России отметил новое усиление жесткости рынка труда при росте экономики

Плановая профилактика на "Силе Сибири" пройдет с 24 марта по 1 апреля

Гериатр Минздрава ожидает, что пожилые люди составят 25% населения РФ к 2030 г.

Гериатр Минздрава ожидает, что пожилые люди составят 25% населения РФ к 2030 г.

Нефтяники просят власти решить обостряющиеся проблемы с цистернами для топлива и СУГ

Песков заявил, что из-за вмешательства Запада СВО стала войной

Песков заявил, что из-за вмешательства Запада СВО стала войной

На Запорожской АЭС восстановлено питание по основной линии энергоснабжения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });