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Казначейство получит доступ к единой информационной системе ГОЗ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который дает Федеральному казначейству доступ к информации, содержащейся в единой информационной системе государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Документ (№582006-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Как говорится в пояснительной записке, в настоящее время ведомство не может использовать возможности единой информационной системы ГОЗ, работа ограничивается перепиской на бумажном носителе.

"Внесение предлагаемого изменения позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ Федеральному казначейству к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ", - отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Согласно федеральному бюджету на 2024-2026 г. под казначейское сопровождение подпадает каждый контракт с расчетами объемом более 3 млн рублей.

В январе правительство РФ внесло в парламент еще один законопроект (№532893-8), который существенно расширяет методы работы казначейства с объектами его контроля и позволяет ведомству, помимо существующего сейчас представления и предписания, выдавать также предостережение, рекомендации, мотивированное мнение, то есть вести предварительный контроль, который в пределах своих компетенций сейчас ведет Счетная палата.

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