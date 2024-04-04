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Комитет Думы по обороне одобрил доступ Казначейства к системе ГОЗ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект, который дает Федеральному казначейству доступ к информации, содержащейся в единой информационной системе государственного оборонного заказа (ГОЗ), предложил принять его в первом чтении и в целом.

"Реализация инициативы позволит Казначейству повысить эффективность своей деятельности в части осуществления полномочий по обеспечению предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами федерального бюджета в рамках выполнения государственного оборонного заказа, а также будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств, выделяемых на оборону в целом", - говорится в заключении комитета.

Законопроект № 582006-8 правительство внесло в Госдуму в конце марта.

Как говорится в пояснительной записке к нему, сейчас Казначейство не может использовать возможности единой информационной системы ГОЗ, работа ограничивается перепиской на бумажном носителе. Принятие закона позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ Казначейства к информации в ЕИС ГОЗ.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 9 апреля в первом чтении и сразу в целом, то есть во втором и третьем чтении.

Согласно федеральному бюджету на 2024-2026 годы под казначейское сопровождение подпадает каждый контракт с расчетами объемом более 3 млн рублей.

В январе правительство внесло в парламент законопроект № 532893-8, который существенно расширяет методы работы казначейства с объектами его контроля и позволяет ведомству, помимо существующего сейчас представления и предписания, выдавать также предостережение, рекомендации, мотивированное мнение, то есть вести предварительный контроль, который в пределах своих компетенций сейчас ведет Счетная палата. Документ в конце марта прошел первое чтение.

Казначейство ЕИС правительство Госдума ЕИС ГОЗ
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