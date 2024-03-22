Суд в Коми рассмотрит дело о распиле газопровода на металлолом

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Коми завершили расследование уголовного дела 37-летнего жителя Сыктывкара, которому вменяют разбор чужого газопровода и повреждение леса, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. По версии следствия, разобранные куски труб обвиняемый сдавал как металлолом.

В СК установили, что с декабря 2022 года по март 2023 года фигурант "с привлечением специальной техники и работников" демонтировал, распилил и вывез из лесного массива в Троицко-Печорском районе металлические трубы газопровода, в том числе выведенные из эксплуатации. Собственником газопровода была нефтегазовая компаняи.

Часть похищенного фигурант дела сдал в пункты приема металлолома. "Для придания законности своим действиям мужчина изготовил договор поставки металлолома с проведением демонтажа и ввел в заблуждение задействованных в этом процессе людей", - отметили в СК.

В результате его действий газопровод пришел в полную негодность, предприятие понесло более 37,6 млн рублей ущерба. Кроме того, были повреждены лесные насаждения до степени прекращения роста, ущерб превысил более 7,1 млн рублей, оценило следствие.

Фигуранту дела вменили п."б" ч.4 ст.158 (кража), ч.3 ст.215.3 (приведение в негодность газопроводов) и ч.3 ст.260 (незаконная рубка лесных насаждений) УК. Дело направлено в суд.