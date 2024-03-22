Интернет-компании будут обязаны хранить данные геолокации пользователей

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило список данных, которые владельцы интернет-сайтов и сервисов, внесенных в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), обязаны хранить и предоставлять правоохранительным органам, включив в него геолокацию пользователя и средство платежа.

Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации в пятницу.

Документом вносятся изменения в правила хранения информации для организаторов распространения информации в сети интернет (ОРИ), дополняя их сведениями "электронного мониторинга геолокации" и "о средствах платежа".

Проект этого постановления был разработан по поручению правительства Федеральной службой безопасности.

В материалах к проекту отмечалось, что такие данные ранее не были напрямую включены в состав информации, подлежащей хранению ОРИ. "Отсутствие нормативно закрепленной обязанности по обеспечению хранения и предоставления органам Федеральной службы безопасности указанной категории сведений формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-розыскной деятельности, негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ", - говорилось в материалах.

С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации обязаны полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. В настоящее время в реестре несколько сотен организаторов распространения информации.