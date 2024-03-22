Интернет-компании будут обязаны хранить данные геолокации пользователей
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило список данных, которые владельцы интернет-сайтов и сервисов, внесенных в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), обязаны хранить и предоставлять правоохранительным органам, включив в него геолокацию пользователя и средство платежа.
Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации в пятницу.
Документом вносятся изменения в правила хранения информации для организаторов распространения информации в сети интернет (ОРИ), дополняя их сведениями "электронного мониторинга геолокации" и "о средствах платежа".
Проект этого постановления был разработан по поручению правительства Федеральной службой безопасности.
В материалах к проекту отмечалось, что такие данные ранее не были напрямую включены в состав информации, подлежащей хранению ОРИ. "Отсутствие нормативно закрепленной обязанности по обеспечению хранения и предоставления органам Федеральной службы безопасности указанной категории сведений формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-розыскной деятельности, негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ", - говорилось в материалах.
С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации обязаны полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. В настоящее время в реестре несколько сотен организаторов распространения информации.
Согласно документу, под средством платежа понимается "средство и/или способ, позволяющие пользователю составлять, удостоверять или передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм расчетов", а под электронным мониторингом геолокации - "определение местоположения пользователя с использованием технических средств за определённый период".