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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:26

Ассоциация юристов России запустила горячую линию для пострадавших в Crocus

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация юристов России (АЮР) объявила о запуске горячей линии бесплатной правовой поддержки пострадавших и семей погибших в теракте в Crocus City Hall.

"Помимо консультаций АЮР создаст специальные памятки и разъяснения по самым актуальным вопросам. Также юристы бесплатно помогут с подготовкой документов: исков, заявлений о выплатах и так далее", - сообщили в АЮР.

Первый заместитель исполнительного директора - руководителя аппарата АЮР Анастасия Милютина отметила, что десятки экспертов ассоциации уже выразили готовность проводить консультации на горячей линии.

"С понедельника, 25 марта, также будут работать центры оказания квалифицированной юридической помощи Московского областного отделения АЮР и Адвокатской палаты Московской области. Туда можно обратиться по любым вопросам правового характера в связи с трагедией. С адресами центров можно ознакомиться на сайте Ассоциации", - сказала она.

В Ассоциации юристов России отметили, что комиссия АЮР по определению размеров моральных компенсаций обязательно подключится к правовой поддержке пострадавших и их семей.

Кроме того, помимо юридической поддержки будут даны рекомендации, как обезопасить себя от мошенников.

"Важно уберечь людей от мошенников, которые, к сожалению, в подобных трагедиях начинают сеять панику, дезинформировать и дезориентировать наших граждан", - подчеркнула исполнительный директор - руководитель аппарата АЮР Елена Спиридонова.

Бесплатная горячая линия доступна по номеру телефона: 8-499-967-80-08.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Ассоциация юристов России АЮР Crocus City Hall
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